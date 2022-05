Eesti esimest lihahäkaton tunnustati aasta toiduteo auhinnaga

„Finaalvõistluse tase oli nii kõrge, et võitja väljaselgitamine tekitas žüriis lausa tuliseid arutelusid. Finaali jõudnud tiimide tooted olid nii läbimõeldud ja heal tasemel, et neil kõigil on potentsiaali jõuda Nõo Lihatööstusse valikusse. Loodame nende südamepallidega poelettidele jõuda aasta lõpus või uue aasta alguses, kui on koostöös meie toidutehnoloogidega antud viimane lihv ja pakend välja töötatud,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees ja lihahäkatoni žürii juht Simmo Kruustük.