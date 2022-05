Jabur või geniaalne? Raha eest jõele prügi korjama

Fishing Village’i peremees Jakob Kose tõdeb, et sage tagasiside nende plaani peale ongi täpselt see, mida minagi alustuseks pärin: „Kas saaki ikka jaguks kõigile huvilistele?”

„Saaki saab väga palju,” vastab Kose ja selle asemel, et umbes paarikümnendat korda sama asja lahti seletama hakata, võtab varnast päästevestid. Tõmbame need selga, ühte kätte prüginäpitsad, teise ämber, astume paati, mootor käima ja suundume oma silmaga vaatama.

Tegelikult ei jõudnud me veel paati istudagi, kui juba kaldas hulpis paar plekkpurki. Haaran kõige lähemal asuva pika varrega näpitsatega veest välja ja selgub, et tegu lausa avamata purgiga. Kose pakub seletuseks, et inimesed panevad purgid kaldavette jahedasse ja ju siis vahel ununeb või viib vesi purgi minema. Olgu öeldud, et varsti vinname ühe õngitsejate peatuskoha lähedalt veest välja viinapudeli, millest ka õige mitu lonksu joomata jäänud.