Maailmas auhindu noppinud unistuste masinad on teie ees!

TRION kombainide masinasari pakub sellist variantide ja varustuse paljusust nagu ei ükski teine selles teraviljakombainide klassis. TRION sobib igale turule. Olenemata sellest, kas ettevõtte aastane viljapeksuala on 200 või 1000 ha, kas koristatakse nisu, rapsi, maisi, sojauba või riisi või kas maastik on künklik või tasane, eesmärk on pakkuda maksimaalset viljapeksu tõhusust ja kasutuslihtsust kliendikeskses kombinatsioonis igas ettevõttes ning mis tahes oludes. See uus TRION on erakordse kohanemisvõime sünonüüm, kuna ta sobitub saagikoristuse ajal konkreetse ettevõtte ja põllukultuuri nõuete järgi: ühelt põllukultuurilt teisele üleminek käib kiiresti, lihtsalt ja tööriistadeta ning arvukas heedrivalik ulatub kuni 12 m laiuste või 12 reaga mudeliteni. Sellele lisandub võimalus kabiini varustust ja mugavusfunktsioone ning šassiid ja ülekannet individuaalselt kohandada.