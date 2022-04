Looduskalender ⟩ Vanarahvas ennustab külma volbriõhtu järgi sooja suve

Ülaste valevus

Aga suur oli minu üllatus koju jõudes näha, et mu aia harakapesa on „lehte läinud“. Linnud on uue pesa teinud ainsa toominga otsa ja selle pikaks veninud õieraod näitavad kaunist leherohelist. Veel kummalisem oli aga pühapäeval maalt tulles näha, et Tartus Narva mäel on vaher kohe-kohe õide puhkemas. Oleks olnud veel üks soe päev...

Saaremaa võluallikad

Võluallikad tähendavad seal terviseallikaid. See on imeline ja hoitud kant ja seal on inimesi, kes allikavett väärtustavad. Mujal Saaremaal näitas jõgedeuurija Sirje Vilbaste mulle siiski mõnes allikates vetikatemassi, mis kasvanud intensiivse põllumajanduse väetiseliial. Ammu olin lootnud näha püha Panga panga allikat ja on heameel näha, et sealne ettevõtja Alver Sagur seda nii heas korras hoidnud on. Saaremaa on kindlasti kant, kus meil ehedust ja puhast loodust kõige rohkem säilinud on. Aga üllatav oli Tihemetsa talu perenaise väljaöeldu, et kui vene okupatsiooniväed 90ndatel Eestist lahkusid, siis kaks viimast Saaremaalt lahkujat olid sõjaväe geoteedid, kes pidid kiiresti kaardistama Saaremaa kaevud. Teave, mis on praegu olemas vene okupatsioonivägedel, aga mitte Eesti riigil.