Nipinurk ⟩ Milline on parim Eesti tomatisort kasvuhoonesse ja mida sobiks kasvatada rõdul?

“Tomat 'Malle' on hübriidsort ja see on tõesti meie lipulaev praegu. Teda tuntakse hästi ja teda nõutakse palju,” kõneles Bender. 'Malle' tomatil on tema sõnul väga hea maitse, vilja keskmine suurus on 90-100g, ta on haiguskindel ja saagikas.