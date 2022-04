Maamess sai avapäeval hoo sisse

“Hea tunne, kui saab jälle tööd teha,” sõnas AS-i Tartu Näitused juhataja Alo Pettai messi avamisel. Et Covid-19 pandeemia tõttu tuli suurüritus kahel aastal ära jätta, olid ootusärevad nii korraldajad kui osalejad. “Suur aitäh, et tulite, ja aitasite meil selle raske aja üle elada,” pöördus ta messil osalevate ettevõtete poole.

“Kuidas saab rääkida maaelust Maamessita,” sõnas ka maaleluminister Urmas Kruuse avamisel. Tema sõnul on suur rõõm olla Maamessil nii korraldajate kui ka osalejate pärast. “Eksponendid vajavad suhtlemist,” näitas tema sõnul koroonapandeemia, kui olulised on messid ja silmast silma suhtlemine. Seda ka praegu Ukrainas toimuva sõjategevuse valguses. “Me peame tegema messe, suhtlema. Muutma oma põllumajandust ja toidujulgeolekut tugevamaks,” sõnas ta.

Saatejuhi Lauri Hermanni küsimusele, mida näitab Eesti riigi ja põllumajanduse kohta Maamessi juba 28. toimumiskord, vastas ta nii: “See näitab, et meil on traditsioone, tugevust ja sisu,” avaldas ta lootust, et ka tulevased maaeluministrid ja linnapead saavad käia Maamessi avamas.