Põllumees: haned on nuhtlus ja neid aitab põllult eemal hoida vaid tina

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi juht Jaak Läänemets on rahul, et hiline kevad on nende kandi põldudelt haned siiani eemal hoidnud. „Ka viimasel kahel-kolmel päeval (vestlus toimus neljapäeval – toim.) olnud aktiivsemad ülelennud veel peatuma ei jäänud. Meil pool põllupinnast alles hakkab lume alt välja tulema,” lausus ta.

Samas hõisata pole veel midagi, sest kogu jant on ees, tulemata nad ei jää. „Haned on üks suur nuhtlus, kohutav aja- ja energiakulu, mis läheb nende peletamisele,” kurtis ta. Peletamiseks kasutavad nende kandi põllumehed nii gaasipaugutajaid, ilutulestikurakette kui ka laserkiirega jälitamist. Laserkiirega saab näidata küll kaugele, kuid aitab see vaid hetkeks, märkis Läänemets, tõdedes, et hästi aitab ka vana hea hernehirmutis. „Tühjadest väetisekottidest teeme hernehirmutise, helkurvest selga ja harjavarre otsa. Aitab hästi, tuleb vaid tihti kohti põllul vahetada.”

Ühest piisab

Ent kõige efektiivsem peletus praeguse hanede arvukuse tõusu juures on Läänemetsa sõnutsi hanedele tina anda. „Üks hukkunud lind karjast on piisavalt hea heidutus. Üks püssipauk mõjub pikemalt ja säästab meid sadadest tühja lastud paukudest. Kahju, et siiani otsitakse põhjusi, miks seda ei tohi teha,” kinnitas ta.