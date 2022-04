VAATA OTSE ⟩ Täna Maa Elu TV-s: seakasvatussektori mured, tööjõukriis maal ja maale elama kolimine

Maamess toimub korraldajate sõnul sarnaselt varasemale, laiudes nii sisepaviljonides kui seitsme hektari suurusel näituseväljakul. "Hea meel on näha nii aktiivset osavõttu, mis tõestab messi kui olulise turunduskanali tähtsust. Vahepealsed aastad on oluliselt kärpinud võimalusi olla laiema publiku ees, mistõttu saavad väljapanekud olema sisukad ning toimub hulgaliselt esmaesitlusi, ütles Maamessi projektijuht Margus Kikkul.

Kikkuli sõnul on tänavune telklinnak üks aegade suurimaid, sest lisaks messikeskuse paviljonidele püstitatakse üle 3000 ruutmeetri jagu katusealust pinda. Kümnendik messil osalevatest ettevõtetest on piiritagant, tänavu on tulijaid Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Austriast ja Kanadast. Ühiskülastuse Maamessile teevad Eesti maaeluminister Urmas Kruuse kutsel Baltikumi põllumajandusministrid, kes osalevad ka Maamessi avatseremoonial.