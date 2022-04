Raiespordihooaeg avatakse traditsiooniliselt Maamessil!

Kevadkarikas on raievõistluste sarja võistlustest kõige mahukam, pikem ja mitmekülgsem. Ühe vaieldamatult kõige põnevama alana Maamessi Show Arenal on langetamise võistlus. Reedesel päeval toimuva ala jaoks on Arenale ettevalmistatud 12 meetrised langetusmastid, imiteerimaks tavapäraselt metsas toimuvat langetusvõistlust. See on võistlus, mis annab pealtvaatajale aimu puu langetamiseks vajalikust täpsusest ja oskustest ning võistlusmomendi loovast kiirusest. Kui pealtvaatajatele on see ala põnev ja hästi jälgitav, siis võistlejatele enestelegi pakub ala suurt pinget ja põnevust. Esimesel võistluspäeval peetakse võistkondlik teatevõistluse, mis pealtvaatajatele samuti põnev ja huvitav jälgida.