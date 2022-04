Järjekorras 28. rahvusvaheline põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtteid ja organisatsioone koondav Maamess toimub 21.-23. aprillil 2022 Tartu Näituste messikeskuses.

Maamessil on selja taga väärikas ajalugu. Kes veel mäletab, toimusid algusaastatel põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidumessid eraldi. Praeguses formaadis toimuv mess nägi ilmavalgust 2000. aastal, kui neljast messist sai kokku üks – Maamess. Elu meie ümber on muutumises, ka Maamess on pidevas arengus. Aastatega on messiväljak paisunud seitsme hektarini, üheskoos statsionaarsete näitusepaviljonide ja ajutiste ehitistega võib Maamessi ala vabalt kutsuda linnakuks ning sündmus on muutunud sisult aina mahukamaks.

Maamessi kesksel kohal on tehnika näitus, esitletakse põllu- ja metsamasinaid, farmiseadmeid, hooldustehnikat ning toidutööstuse seadmeid. Samuti on esindatud toidutootjad, aiandid ning messitemaatikaga seotud tugiteenused. Maamessil moodustavad suuremad ja väiksemad tegijad sünergia, mida pannakse aasta-aastalt üha enam tähele ka piiritaga. Maamessi päevil koondub Tartusse maamajanduse kompetents, lisaks messile toimuvad mitmed erialakonverentsid ja -seminarid.

Maamess pälvib taas rahvusvahelist tähelepanu, seda nii juba registreeritud välismaiste külastajagruppide kui eksponentide näol. Ligemale kümnendik eksponentidest tuleb piiri tagant, juba on registreeritud ettevõtteid Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Austriast ja Kanadast. Kindel on see, et Maamessil esitletakse mitmeid maailmas suurt tunnustust kogunud innovaatilisi lahendusi. Head meelt valmistab kohalike põllu- ja metsatehnika konstrueerijate aktiivne osalemine messil.

Eksponentide ja külastajate huvi on Maamessil kohtuda olemasolevate klientide ja partneritega, luua uusi kontakte, viia end kurssi valdkonna uudistega, sõlmida tehinguid ning jälgida konkurentide tegemisi. Korraldajate eesmärk on muuta messi veelgi mitmekesisemaks ning jälgida, et Maamess oleks jätkuvalt Baltikumi suurim omataoline mess nii mahult kui sisult.

Kohtumiseni Maamessil!

Margus Kikkul