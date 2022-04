VÄLISMAALT ⟩ Briti vabapidamisel kanade munade tootjad on sattunud tõsistesse raskustesse

Suur osa vabapidamisel peetavate kanade kasvatajaid kaotab praegu raha iga ühe oma kana munetud muna pealt, sest tõusnud on nii energia- ja söödahinnad kui tööjõukulud, vahendab FarmingUK. Mõned ütlevad, et nad võivad vastu pidada veel kuus kuud, enne kui nad pankrotistuvad, teised on pankroti äärel juba praegu.

Põllumajandustootjad loodavad, et kaubandusketid tõstavad hinda, kuid seejuures ülioluline, et raha jõuaks tarneahelas edasi põllumajandustootjateni. "Oleme juba kuid seda teemat tõstatanud kõigi suuremate jaemüüjatega ja nad kõik on ignoreerinud olukorda, milles nende tarnijad on” sõnas vabapidamisel kanade munade tootjate liidu BFREPA tegevjuht Robert Gooch

"Võtsime ühendust Asda, Sainsbury, Morrisonsi, Tesco, Waitrose´i, Lidli, Aldi ning Marks and Spenceriga. Ühtegi vastust ei tulnud," lisas ta.

Dan Brown, kellel on Suffolkis 44 000 kana, on põllumajandusega tegelenud 18 aastat, kuid ütles, et kui olukord järgmise kuue kuu jooksul ei muutu, on ta tõsises hädas. "Meie söödakulud on kasvanud 40%, energia 60% ja järgmise kanakarja toomine läheb maksma 10% rohkem," lisas ta.

“Lisage juurde 10% tööjõukasvu ja kaotame tõenäoliselt umbes 2-2,5 penni iga farmis munetud muna pealt. "Seda arvesse võttes peaksin järgmise karja ära ütlema, aga munad on juba inkubaatorites ja ootavad koorumist, nii et me jätkame.”