Looduskalender ⟩ Maagiline 10 kraadi äratas looduse

Kasvuhoone aknasüsteem on juba nädalajagu oma automaataknaid lehvitanud, päevasoe läheb klaasi taga julgelt üle 20 kraadi, aga ka maagiline kümme kraadi on nüüd avalooduses ületatud.

See on pannud õitsema eelkõige sibullilled – lumikellukesed ja märtsikellukesed, aga päikeseküllases paigas on merelises Eestis lahti ka sinililled.

Vahtramahl hakkab kinni jääma, see-eest kask jookseb juba sulinal. Metsa all punavad verevad karikseened. Siiski on paiku, kus hang põlvini – Jõhvi ja Haanja mägede vahel näitab lumekaart veel 40 cm lund.

Kirju suvi?

Valgetähn-pajuliblikas. Foto: Kristel Vilbaste

Muidugi on eelmise nädala kõige lustakamad tegelased liblikad. Juba neljapäeval olid lennul väike-koerliblikad ja kaks päeva hiljem ka kuldkollased lapsuliblikad. Tänavu peaks kirjude liblikate järgi tulema kirju suvi, selline, mis lubab nii ilusid oranže päikesetõuse kui ka ladistavat vihma.

Aga metsaskäivad inimesed sattusid kindlasti kuldse suve peale, sest lapsuliblikad on pigem metsaliblikad. Minu esimene kohtumine oli valgetähn-pajuliblikaga, näis, kas mul tuleb senisest rohkem maadlemist hiliste öökülmadega. Aga ka mesilaspered on nüüd kõik puhastuslennu teinud ja kollastelt pajuturbadelt saavad mummid ka kollased püksid jalga. Jah, ja olge valmis, sellise ilmaga aktiveeruvad ka puugid, enam ei tasu end hiljem kontrollimata maas istuda.

Metskitse sarved on nüüd sarvemõõtu, aga hästi karvased, siiski hoiavad kitsed veel endiselt karjadesse. Siilid pole veel ärganud ja põder on endiselt talvistes söömakohtades. Aktiveerunud on puunärijad – koprapered on laiali rändamas ja teevad magistraalkraavide ääres hoogsat langetustööd. Ja inimesed, kes saanud usinast talvisest hambapesust „kopravalged hambad” on taas asunud saagidega läbi närima puiesteid ja pargipuid. Vähemalt langevad kõik oksad kõrguselt, kuhu ulatub võrisev saetera. Siiski tasub meenutada, et elamute lähedased puud on alati kellegi istutatud, seega on nende räsimiseks vaja ka luba istutajalt või looduskaitseametnikelt.

Künnivaresed tuuseldavad aedades. Foto: Kristel Vilbaste

Kõige lustakam on praegu linnurahvas, eelmisel nädalal alustas laulmist talvike – „Siit, siit, saab Riiga...“ ja uskumatult vara tegi noka lahti mu kodu lähedal ka must-lepalind, tema laul on tõeliselt ilus.

Õhk on täis hanesid, tulnud on juba ka lagled ja sookurge peaks nüüd igaüks kuulnud olema. Looduskalender.ee kaamerakaljukotkastel on nüüd pesas kaks muna. Need kel meel ärev, võiks kotkaemanda stoilist rahu läbi interneti õppida.

Ühel õhtusel jalutuskäigul nägin aga eriliselt lummavat pilti – mustavas taevas oli esmalt kuulda tiivavihinat ja siis tulid madallennul kaks kühmnokk-luike, täiskuu valgus helkis nende tiibadel ja silmist paiskus otsatult armastust. Kevad!

Põhjamaine naistepäev

Mingitpidi on tänapäeva inimestes levinud arusaam, et meie esivanemad naistest lugu ei pidanud. Ja et emadepäev ja naistepäev on uuema aja leiutised. Kuid paastumaarjapäev, 25. märtsil oli põhjamaades tõeline naiste püha.

Kui maarjapää ilus ilm on, siis tuläb ilus kevadä. Haljala

Sel päeval oli naistel kombeks mokalaata pidada, naistepuna juua ja kiikuda-viljakusrituaale läbi viia. Ka oli see päevaks, mil saadi kogu suveks luba minna poistega aita ööjutte pidama. Tähista sinagi seda päeva!