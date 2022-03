Looduskalender ⟩ Sarapuud häälestasid pulmaaja tänavu täpselt

Põhjust oma keelepaelad ahistusest valla päästa on kuhjaga – täna öösel tuli Eestisse suurem rändlindude laine, tulid trompethäälsed sookured, tulid trillerdavad lõokesed, tuli suurem seltskond laperdava lennuga kiivitajaid. Ja öö on täis armuvalus öökullide hõikeid. Metsas ei suuda enam oma vägevat häält vaka all hoida musträhn – „Liialt! Liialt! Liialt!... on olnud juba seda külma talve“.

Kevad algab pühapäeval

Visalt, väga visalt ripub talv pakase nabanööri otsas. Vaid saabuvad rändlinnud üritavadki midagi muuta, poetades tiiva alt killukese sooja kevadet. Aga seda soojust saab ilmselt nädalalõpust olema meil püsivalt – päris kevad on meie poole teel ja reedene täiskuu sulatab kõik hanged ja tõkked tema teelt. Kevad algab pühapäeval, 20. märtsil kell 17.33. Loota on, et kevad algab liblikalennuga, sest päikese käes ronivad ringi juba lapsuliblikad, veel ei ole nad lennus. Hoolimata kamakjalt paakunud kõrgetest lumehangedest ei saa suurvett veekogudes olema vist väga palju. Võrreldes eelmise aastaga on veeseis isegi ligi meeter madalam. Aga ehk toob kevad ka vihmapilved ja sooja äratava vihma.

Sarapuu tolmab

Taimeilm ärkab ja tärkab. Lumikellukesed on hange all end päris pikaks venitanud. Kohe, kui kusagil hang eemaldatakse, muutuvad vähesest päikesest kollased lillekesed tumeroheliseks ja pillavad valged õrnad kellukesed oma ihust helisema. Lumi sulab iga päevaga paarikümne sentimeetri kaupa, enam ei jõua ülevalt tulev lumi korvata hangede kaotust.

Tsitaat: Paastukuus jõudev lõoke toob sooja kevade ja suve.

Maapind on kohati väljas ja välja on hangedest sulanud ka kõik sinna talve jooksul peitunud praht ja sodi. Hangevesi pääseb nüüd voolama nii ojadena kui ka liikuma puusoontes. Vahtramahl jookseb taas. Sarapuu on oma pulmaaja häälestanud tänavu täpselt, pungast piiluvad punaste emasõite tutikesed ootavad juba pudisema hakkavat kollast urbade õietolmu.

Kirumpääl on lumelahing võidetud. Foto: Kristel Vilbaste

Sokud sarved karvased

See kõva lumi kannab ilvest ja kohati inimestki. Teravhammas jänese, kes käinud õunapuude koort riivimas, jälgi ei näe me aga üldse. Rebaste ja huntide pulmatantsud on tantsitud, enam ei ole väljadel näha ka nii palju näljaseid hiirejahil rebaseid. Aga midagi metsas toimub, sest loomad on inimese jaoks justkui valel ajal vales kohas. Nii võib kuuepäine metskitsekari jalutada rahulikult mõtiskledes üle automagistraali või valge nirgiisand hõljuda külavahetee servasid pidi. Metskitsed, inimpelglikkus on neist sootuks kadunud. Karja ainsal sokul on sarved juba pikad ja mõnusalt pehmekarvased. Talimagajad peaksid aga sel või järgmisel nädalal endast märku andma hakkama. On aeg.

Rotid nisujahu ei söö

Mu maakodus on sel talvel olnud tavapärasest rohkem elanikke. Vabariigi aastapäevaks oli rotiisand teinud mulle köögipõrandale kuhja-koogi nisujahust ja makaronidest – andes ühtlasi märku, et meie nisutooted ei kõlba süüa, kõik ülejäänu oli sissemurtud köögikapist nahka pandud. Aga rott oli üle võtnud ka kassi rolli ja murdnud muidu rahumeelselt toimetanud kaelushiirepaari. Ebaviisakalt oli mesindusruumis käitunud nugis, lükates toore jõuga ümber kärjekastide kuhja, nii õnnetult minu jaoks, et alla oli jäänud ka tolmuimeja. Üldse tundub, et loomad kipuvad sel aastal masinapurustajatena märku andma, et maakoju pole elektroonikat vaja – köögirottki oli kukutanud suure kannu mu induksioonpliidile – tundub, et sel aastal tuleb teha vaid puupliidil ökojahust pannkooke.

Kaamerakotka pesad tühjad

Taas on põhjust ka looduskalender.ee kaameraid vaadata. Hülgelaiul on enamus hallhülgeid poegimise lõpetanud, esimestel hülgepoegadel juba karvgi vahetatud. Nende vanematel käib aga juba tants ja trall, et järgmise aasta põlvkonnale alus panna. Kotkakaamerad on aga tänavu kummalised. Gennadi Skromnov ütleb, et merikotkad, kel sel ajal tavaliselt juba muna pesas, pole isegi rohelisi oksi pesakaunistamiseks toonud. Küll hoiavad nad pesal silma peal, et sinna võõraid ei satuks. Ehk võttis eelmine raske aasta pesitsemisjõu või ei saadud talvel korralikult kõhtu täis. Ka kaljukotka pesa on tühi, aga nende puhul tundub siiski, et pesitsetakse kusagil läheduses.