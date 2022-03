Ukraina põgenikevoos tõuseb lemmikloomade marutaudi nakatumise risk

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Enel Hakmanni sõnul saab tuginedes lemmikloomaregistrite ning mõned aastad tagasi kohalike omavalitsuste seas läbi viidud küsitluse andmetele järeldada, et Eestis on hinnanguliselt üle 230 000 lemmiklooma, suur osa nendest on vaktsineerimata. „Kahjuks on Eestis väga palju koeri ja kasse, kes on marutaudi vastu vaktsineerimata. Täna pole marutaud meil levinud, kuid see olukord võib väga kergelt muutuda, sest haigust levitavad metsloomad, kes võivad meieni jõuda nakatunud naaberriigist üle piiri tulles,“ selgitas Hakmann. Lisaks võib marutaud kergesti levida kaugete vahemaade taha vaktsineerimata lemmikloomaga, kes liigub inimesega kaasa ühest riigist teise.