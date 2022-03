Kaelalihastesse ladestunud soolad põhjustavad peavalu

Üks levinumaid peavalu põhjuseid on soolade ladestumine kaela- ja õlalihastesse. Kaelasooned on kanged ja pead pöörates kael ragiseb. Siis on abiks linnurohust, naadist, angervaksast tehtud tee. Teekuur kestab 2–3 nädalat. Kiiremini võib abi saada salvist, mis valmistatud soopihlast ja kuhu on lisatud kadaka, nulu või männi ja lavendli eeterlikku õli. Salvi määritakse või tehakse kerget massaaži kaelasoontele ja õlgadele. Salv parandab verevarustust ja leevendab valu.

Soolasid aitavad väljutada ka mustad ja punased sõstrad, ploomid ja kirsid. Kevadel kasvavat naati saab lisada omlettidele, pirukatäidiseks, smuutidesse. Vältida tuleks siseelundeid, maksa, kanakintse, kääritatud jooke.

Salv masseerimiseks

Paljudel tekib peavalu sund­asendist või magamisel jääb kael valesse asendisse. Siis võib kasutada kaelasoonte masseerimiseks varemerohusalvi, milles on lavendli eeterlikku õli. Lavendliõlil on valuvaigistav ja lõõgastav toime.

Kaelaradikuliidi vastu võib ülaselga ja kaela määrida soopihlast ja varemerohust tehtud salviga, millele on lisatud lavendli ja männi eeterlikku õli. Teedest aitab soopihl. Soopihlatee valmistamiseks võetakse 1 sl tükeldatud juuri, valatakse üle keeva veega, keedetakse 30 min ja lastakse seista 30 min. Juua lonkshaaval päeva jooksul. Soopihlatükid võib ka 6–8 tunniks termosesse või pliidiservale panna. Soopihlal on valuvaigistav ja põletikuvastane toime. Teekuur kestab 10 kuni 14 päeva. Kroonilise radikuliidi korral võiks teha kuure 2–3 korda aastas.

Mõni aine on samal ajal nii peavalu tekitaja kui ka tõrjuja.

Kui veresooned on umbes, tekib samuti peavalu. Siis on abi saadud puhastavatest taimedest, näiteks harilik mailane alandab kolesterooli ja sellest tingitud kõrget vererõhku, aitab ka pea uimasuse vastu. On tehtud ka nurmenuku teekuure ja abi saadud. Kuur kestab mõni nädal kuni mõni kuu. Taimravis pole kiireid tulemusi, kuigi on ka vastupidiseid näiteid.

Vahel valutab naistel pea menstruatsiooni ajal või selle lõppedes, vahel on põhjuseks madalale vajunud vererõhk, sest kaotatakse palju verd, tekib ka vedelikupuudus, mille tagajärjel veresooned laienevad. Siis aitab tass head kohvi (ahendab veresooni) koos šokolaadi või mõne muu hea ampsuga. Kes kohvi ei joo, võib juua musta kvaliteetteed, guaraanamarja pulbriga valmistatud teed või smuutit. Võib proovida ka kakaod. Samas on inimesi, kellel just kofeiini sisaldavad joogid panevad pea valutama. Vedelikupuuduse korral sobib lihtsalt vesi või muu jook.

Närvipingest tingitud peavalu vastu aitavad basiilik, meliss, pärnaõied. Neid on juba vanast ajast tarvitatud. On abi saadud ka piparmünditeest: joo kanget piparmünditeed ja heida pikali.

Söögiks või joogiks

Basiilikul on valu ja pinget leevendav toime. Võib juua teed, süüa salatina või toidu sisse puistata, teha võiet või pestot.

Piparmündilehe või basiilikulehe või nende eeterliku õliga on määritud laupa ja oimukohti. Samuti on lõõgastava ja valuvaigistava toimega lavendel. 5–10 tilka eeterlikku õli tilgutatakse supilusikatäie baas­õli sisse.

Kellel on taimi palju, võib teha lõõgastavaid vanne, sobivad meliss ja lavendel. Võetakse 300 g taimi, valatakse üle keeva veega, lastakse tõmmata 20 min, kurnatakse ja valatakse vannivette. Võib kasutada ka lõhnakotte nende taimedega.

Lääne kirjanduse andmetel on peavalu vastu kasutatud katkujuure ekstrakti lõõgastava ja valuvaigistava vahendina. Tänapäeval valmistatakse preparaate, millest on maksa kahjustavad alkaloidid eemaldatud. Peavalu ennetamiseks soovitatakse kirikakart pikemate kuuridena, taimel on põletikuvastane ja veresoonte ahenemist pärssiv toime. Kirikakar sobib suvel salatisse, temast võib teed või tinktuure teha. Värskelt korraga liiga palju tarvitada ei tohi, võib tekitada suuhaavandeid.

Lõõgastava toimega on ka magneesium, seda sisaldab taimedest enim kaera roheline kõrs, põdrakanep, valge hanemaltsa seemned, kõrvenõges, aasristik. Toitudest riis, tatar, seemned, pähklid.