PRIA avas 25 miljoni eurose investeeringutoetuse vooru

„Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et algava vooru puhul on toetuse saamise tingimustesse sisse viidud mitmeid muudatusi. Näiteks on oluliselt muutunud taotluste hindamise põhimõtted ja eelistatud on investeeringud, mis panustavad keskkonnasäästlikesse lahendustesse. Täpsustatud on ka toetuse sihtgruppi. Palume taotlejatel kindlasti vaadata infot PRIA kodulehel, et teaks kõigi muudatustega arvestada,“ sõnas PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu.