Küsime spetsialistilt ⟩ Miks iga kurk eraldi kilesse on pakitud?

Grüne Fee juhi Raivo Külasepa seletuse järgi on peamine põhjus kurgi säilivusaja pikendamine. Tavaliselt pole poeski värskuse säilitamise tingimused parimad, näiteks on temperatuur müügisaalis liialt kõrge. „Igaüks, kes kodus kurki kasvatanud, teab, et kurk kipub kiiresti närbuma. Kurgis on ju rohkem vett kui õlles,” sõnas ta.