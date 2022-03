Soovitus ⟩ Oksad tuppa õitsema

Praegu on sobiv aeg aias viljapuudel hoolduslõikust teha ja selle töö käigus jääb järele hulk oksi, mis pahatihti lõkkesse rändavad. Oksahunnikust võiks välja valida ilusamad ja need tuppa vaasi tuua, kus need suure tõenäosusega varsti õied avavad.

Tuppa toomiseks tasub valida sellised oksad, millel näete rohkem ümaramaid pungi – just need on õiepungad. Lehepungad on väiksemad ja terava tipuga.