Kalapüügi- ja jahipidamisõiguste eest tasumine kolis uuele platvormile

Harrastuspüügiõiguse tasu saab alates 1. märtsist maksta aadressil kalaluba.ee , jahipidamise õiguse tasu maksmiseks pääseb samale platvormile ka aadressi jahiluba.ee kaudu. Seni on neid makseid vahendanud pilet.ee, kuid alates 1. märtsist tasusid sealt enam maksta ei saa. Kõik varem pilet.ee kaudu omandatud õigused jäävad kehtima ja on leitavad ka uuest keskkonnast.

„Meenutame hea tundega, et kui 2007. aastal pilet.ee keskkonnas paberivaba püügiõiguse soetamise ja kontrollimise juurutamisega alustasime, olime kogu Euroopas teerajajad ja esindasime hästi Eestit kui e-riiki. Telefoni teel maksmise lahendus pälvis 2008. aastal parima avaliku teenuse auhinna. Seetõttu täname koos kõikide Eesti harrastuspüüdjatega pilet.ee keskkonda seni tehtu eest,“ rõhutas Herki Tuus.

„Keskkonnaametile teeb heameelt see, et riigil on nüüd oma keskkond, mis pakub lisaväärtusena kalastajatele ka kasulikku lisainfot kehtivate reeglite kohta,“ ütles ameti peadirektor Rainer Vakra. „Näiteks registreeritud kasutajale saadetakse ostetud õiguste kohta info e-postiga ning samuti tuletatakse meelde, kui ostetud õigus hakkab lõppema. Kalastuskaardiga kaasneva püügiaruande täitmine käib nüüd samuti sealsamas kalaluba.ee aadressil ja muutub lihtsamaks,“ loetles Vakra.