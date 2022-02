VÄLISMAALT ⟩ Tuntud õlletootja alustas keskkonna hoidmiseks koostööd odrakasvatajatega

Guinnessi esindaja sõnul loodetakse, et tegevuse tulemusena paraneb mulla tervis, see seob rohkem süsinikku ja samuti paraneb ka bioloogilise mitmekesisuse paranemist, vahendab FarmingUK .

„On tervitatav, et üks Iirimaa kuulsamaid kaubamärke võtab põllumajanduse ja keskkonna vallas tugeva liidripositsiooni,” ütles Iirimaa põllumajandusminister Charlie McConalogue.

Guinness teeb koostööd Iiri põllumeeste ja tarnijatega, et leida kõige tõhusamaid taastava põllumajanduse meetedeid.

"Me kasutame taastavaid põllumajandustavasid juba praegu ja oleme näinud oma talu mulla paranemist. See on väga tõhus lähenemisviis, mis annab palju paremaid tulemusi," kinnitas üks pilootprojektis osaleva põllumeestest Walter Furlong Junior.