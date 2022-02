Looduskalender ⟩ Kevad pääseb paisu tagant ilmselt alles märtsi lõpus

Aga siis näen, kuidas katuselt veereb alla harakakolmik. Kõigil pikad sabad kaklusest segi ja sorakil. Mauh! Viimasesse hangepõhja, natuke nokaga välimuse silumist ja juba on nad kätsatades alõtšaheki otsas vana katkise harakapesa katusel.

Olen märganud, et tegelikult hoiab harakapaar silma peal hoopis eelmisel aastal ehitatud uuel pesal, aga selle poole ei lasta sissetungijat isegi lennata. Tundub, et kinnisvara hinnad on laes.

Lõoke, kiivitaja ja hallhaigur

Aga kevad on tõesti tulemas ja ei ole ka. Eks vanarahvas arvutas asja lihtsamalt ja ei lasknud end ilmaveidrustel segada. Märtsi peeti kevadkuuks ja enne seda ei tegeletud kevademärkide otsimisega.

Ometi ei saa ma jätta piilumata e-elurikkuse lehte, et näha millised linnud tulnud on. Muidugi teevad ärevaks Sõrve linnujaama hüüatused: „Põldlõoke!“ Ja isegi Tartumaale tormituultega sattunud kiivitajad. Lylian Meister annab oma Hiiumaa sõprade kaudu teada, et Hiiumaal on Putkaste põldudel nähtud kiivitajaid ja hallhanesid. Ja muidugi on sotsiaalmeediasse ilmunud äkki kusagil veekogu kaldal vanamutilikult passivad hallhaigrud. Võimalik, et nad on siin talvitunud, aga võimalik, et ka uustulnukad.

Suur kevadine nelik kohal

Kolmekümnene parv kuldnokkasid Jõelähtmel ja künnivareste askeldamine kolooniates on aga selgeks märgiks, et tavapärane veebruarikuine suur nelik - künnivares, kuldnokk, kiivitaja ja lõoke - on oma nokad vähemalt korraks Eestisse pistnud, nii et nüüd on vaid aja küsimus, millal kääriv kevade elumahl punni eest ära lööb ja vulinal-mulinal täiest rinnast hõiskab.

Tõenäoliselt juhtub see märtsikuise täiskuu ajal vahetult enne kevade ametlikku saabumist 20. märtsil.

Roheline kevadjoon

Aga kevad on tegelikult juba oma rohelise sõrmega vedanud joone läbi mere- ja mandri Eesti. Läänepoolsed alad näitavad kusagil päikesenõlval juba naadilehti ja võilillerosette, aga idas on veel hang aknani.

Räitsakasadu Tartus. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga hangeservast ülevalpool vahtrasoontes tuksub magus mahl juba ka idas, on vaja vaid mõnusat päikesehelki.

Kaja Kübar annab Pärnumaalt teada, et sarapuu urvadki on pikaks veninud ja peagi valmis oma kollast pulberjat õnne, emasõite punastele nupsukestele kinkima. Ehk naistepäeval see asi teoks ka saab.

Esimene „viies aastaaeg“

Meil Tartus sajab veel laia lund, kohati nii laia, et ninaotsast kaugemale ei näe ja majaservas välja sulanud lumikellukese ninad jäävad jälle paksu lumeteki alla, aga siis, nagu nipsust kaob jälle lumevaip ja rohelised valgete ninadega uudistajad kerkivad jälle pool sentimeetrit pikemaks. Imelikul kombel imeb maa selle sulamismängu kõik enesesse, aga seal kaugel mere pool on maa ja jõed vett nii täis, et jõed on tõusnud üle kallaste.

Soomaal on esimene „viies aastaaeg“ ja tundub, et see ei pruugi tänavu viimaseks jääda. Esimesed suurveeturistid on veel.

Peetripäev ja madisepäev

Sel nädalal on lisaks kallile vabariigi aastapäevale ka mitu rahvakalendri tähtpäeva. 22.02. 2022 on lisaks vahvale arvudemaagiale ka peetripäev, mil arvati, et Vanataat viskab kuuma kivi merre, ja helistopäevaks kutsutuna võib arvata, et sellest ajast ka sulav jää meile helisema hakkab, öeldes, et merejääle ei tasu enam minna.

Kui madisepäeval päikesepaiste, siis tuleb põuane suvi.

Madisepäeval, 24. veebruaril aga tulevat putukatele ja ussidele elu sisse. Sel päeval ei lubatud naisi külla tulla, seega tasub küllamineku asemel hoopis matkaradadele ja hiitesse minna. Sinna minnes võtke kaasa ka meie sinimustvalged, kuigi maastikul on kombeks end just siis ka ise lipuvärvidesse ehtida.