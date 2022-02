Looduskalender ⟩ Õunapuud on ohus

Ärksamad on poetanud istutuskastidesse paprikaseemened ja ärasöömis-võrsete seemned. Kevad tuleb, aga kiiremini tuleb ta meie hinges.

Õue lumevallide vahele minnes haarab vali tuul meid oma embusesse ja paneb nina tilkuma. Tilkuma nagu jääpurika majaräästas. Aga ka teeraja jääkate krõbiseb ja kõmab. Ei saa muud, kui üritan selle kannaga katki taguda. Just selline väike laps on meis kevadel igaühes.

Lumikellukese hääletu tilin

Kevad tuleb välja kaevata. FOTO: Kristel Vilbaste

Mõned inimesed aga ei hakka jäälõhkumisega end vaevama, nad siputavad päikselisematesse majaäärte peenardele tuhka pähe. Ja kui vanarahval oli kombeks sel ajal öelda, et „puupulgad ja sitajulgad hakkavad lund vihkama“, siis iga väiksemgi must tuhakübe imab päikesesoojuse endasse ja peagi on aknaalune mullamust. Kuid mitte ainult. Juba turritab sellest roheline piigike, mille otsas heliseb hääletult lumevärske valge lumikellukese õis. On kohti, kus peenral on kevad heisanud ka märtsikellukese ja lumeroosi õied.

Mu sõbrad Saksamaal praevad aga juba panniljahusse kastetud sarapuu-urbi. Veel veidi ja meilgi on see aeg käes.

Suurvee ennustusvõistlus

Aga ka meil on miskit metsas juba põske pista, vahtramahl jookseb nüüd ka sisemaal. Murra vaid päikese käes kasvaval vahtral oks ja seo pudel otsa. Vahtramahl jookseb, kui väiksemad jõed sulisevad.

Kohvipaks ennustab, et tuleb hea suvi konnadele ja linnupoegadele. FOTO: Kristel Vilbaste

Soomaal on aga välja kuulutatud uus kõrgvee ennustamise võistlus. Arvatakse, et tänavune aasta tuleb sarnane 2010. aasta kevadega. Kuigi jah, vahepeal on kadunud Sindi pais, mis võib üldse suuri üleujutusi maha võtta aastatel, kui mere jääkate pole eriti püsiv.

Siiski ennustasid vanad ruhnlased, et püsiv merejää võib tekkida veel veebruari viimaste päevadega.

Hülgepullide kisma

Aga merd mööda tuleb meile juba kevadelinde. Kaja Kübar teatab esimesest hallhanest Pärnumaal. Tartuski on õhus merekevadet, suuri hõbekajakaid. Aga meresaartel toimub ka muud põnevat. Looduskalendri Hülgekaamerast näeme aina uusi pisikesi valgeid suuresilmseid hallhülgepoegi. Veel pööravad emad neile tähelepanu ja toidavad maitsva piimaga. Aga juba passib loivaga kukalt sügav hallhülgeemand, kuidas taamal suuremad, rasvase kuklavoldiga hülgepullid üksteisel nägu üles lüüa püüavad. Poegade imetamine kestab 3 nädalat, siis algab innaaeg.

Rebasepiss ja jänesehammas

Suur sõprust näitavad üles ka mööda lumeradasid jooksvad rebased. Ikka kahekesi. Isarebased niuksuvad ja hauguvad armuvalus, emarebane ei kirjuta neile sõbrapäeva sõnumeid lumele vaid kollases kirjas, vaid see on täpitatud juba ka punase verega. Kõik selleks, et kevadel saaks sündida sütikad sinisilmsed ja mustajalgsed rebasekutsikad, kes urusuus kelmikalt pahandusi teevad.

Sõprus puudega on kõige usaldusväärsem sõprus.

Jah, ja jänesed teritavad oma hambaid. Viimane aeg on kasvõi seesama Postimees peale lugemist õunapuu tüve ümber siduda. Koorekahjuga õunapuust ei saa enam asja.