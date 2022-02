Turuarendustoetuse kasutamise aeg pikenes

Muudatus on oluline koroonaviiruse levikust tulenenud viivituste tõttu, mis on takistanud kavandatud tegevuste elluviimist määratud tähtajaks. Tegevuste elluviimise pikendamist aktsepteeritakse vaid põhjendatud juhtudel.

„Peame arvestama, et maailm on muutunud ning toetusesaajad ei pruugi endast sõltumatutel põhjustel alati jõuda tegevusi algselt plaanitud aja jooksul ellu viia. Allkirjastatud määrusemuudatus võimaldabki põhjendatud juhtudel tegevuste elluviimiseks ettenähtud aega aasta võrra pikendada,“ selgitas Urmas Kruuse.

„Praegu on eriti oluline toetada kontaktide loomist välisturgudel ning kui peaks juhtuma, et mõni rahvusvaheline mess lükatakse vahetult enne toimumist edasi, kuid toetusesaaja on juba heas usus kulusid teinud, on võimalik tegevus esitatud taotluse alusel ellu viia pikema aja jooksul,“ ütles maaeluminister Kruuse.