Ideid talvisteks seiklusteks ⟩ Toasussid nurka ja talverüppe matkama

Küsimusele, mis muudab talvised matkad ja retked võrreldes teiste aastaaegadega võrratuks, vastas OÜ Matkajuht matkakorraldaja Leo Tohva, et kontrast – talvine, vatiselt vaikne, lumine, härmas loodus väljaspool linnakära ja soolatatud tänavaid. „Paljud on küll käinud talvises metsas, kuid mitte kunagi Peipsi järve jääl, tundnud seal tuisku, kuulanud paisuva jää praksatusi, kuminat või näinud päikese loojumist lumise jäävälja taha,” kõneles Tohva.

AvastaEESTI.ee giid-matkajuhi Marko Kalduri sõnul on talve pluss see, et pole tüütuid putukaid, lämmatavat palavust ega laagriplatsidel jörisevaid jõmme. „Paljude jaoks on talvel matkamine enese proovilepanek, et kas saan hakkama. Ühtlasi avaneb ligipääs kohtadesse, kuhu suvel on keeruline matkata, näiteks rabasaartele või jõgede deltadesse, saartele ja laidudele,” nimetas Kaldur.