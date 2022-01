Looduskalender ⟩ Karudel sünnivad peagi pojad

Lumekühveldamisest on aga kõigil vist nüüdseks küllaga ja pigem mõeldakse mõnuga viie kuu pärast algavale murupügamisele. Veel on päike sügavas pimedusepõhjas, aga kukesammudena läheb päev nüüdsest pikemaks, kevade alguseni jäävat aega tasub juba arvutama hakata, sinna on veel seitse kümmet päeva.

Pihlakas on aasta puu

Vahepeal tõsteti Eesti looduses aujärjele pihlapuu, pihlakas on selle aasta puu ja pihlamarju punab siinseal veel kohati, sest eelmisel sügisel oli marju palju ning rästaste hordid pole kõike suutnud nahka panna. Pisemaid linnukesi jääb aga aina vähemaks, see tähendab, et nad koonduvad toitmispaikade juurde. Siiski, siiski - vahepeal sulasolisevas ilmas proovis üks tihane ka sitsikleiti laulda, aga see tuli veel üsna kähiseval häälel, küllap suurem hõiskamine algab just lähinädalatel. Lääne-Eestis on veel siin-seal mõned tähnilised kuldnokad näha, aga senisest enam tulevad inimese vaatevälja ka üsna sarnase sulerüüga mäntsakud.

Tinavalamine ennustab puudekaitsjatele head aastat. FOTO: Kristel Vilbaste

Idude tärkamise aeg

Taimeriik on samuti ootusärevuses – kartulil on pisikesed idunupsud pähe tulnud ja külmkapi sibulatki saab juba rohelisest tutist sikutada, pole aimugi, kuidas nad soojas kuuselõhnalises ja ehetest säravas toas aru saavad, et aeg on eluenergia keema lüüa. Aga kui 6. jaanuaril, kolmekuninga päeval ehk rahvakeeli kuuseväljaviskamise päeval kuuske lõkkekohale viima lähete, siis küllap märkate, et pajuurvad on oma nahksed tanukesed peast visanud ja püüavad oma pehmuses ning valguses lumehelbeid jäljendada. Lepa- ja sarapuu-urvad pole siiski lasknud põueskevadel end veel äratada.

Mida külmem jaanuar, seda soojem suvi.

Karud said krooni pähe

Veel üks teade aasta loodusobjektide nimetajatelt – järgmise aasta loom on meil karu. Pole küll teada, et praegu ükski mõmmik mööda metsi ringi tatsuks. Küll on jaanuari algus aeg, kui emakarude kaissu pisikesed mõmmikud sünnivad ja seetõttu ei maksa koertega nüüd karulaande minna, ka metsalangetajad peaksid enne uurima, kas nende kavandataval langil aasta looma magab. Solisev sula ajas üles aga kährikud. Need karvutud ja kärntõbised, kes vahepealse külmaga üles jäid, on juba taevastel jahimaadel, aga praegu võib ööhämaruses aedades ringi askeldamas näha kena karvamütsiga kährikuisandaid.

Allikatelt saab tervendavat vett

Kui kuused 6. jaanuaril toast tagasi õue lähevad, siis tasub ära süüa ka kõik see, mis jõuluajal külmkappi kokku tassitud. Teha näiteks üks tore piparkoogi talgu, sest seda kappi jäänud tainast ei tee te enam edaspidi piparkookideks. Tainast võiks voolida väikesi linde ja loomi ja need siis allikale minnes tänu-anniks kaasa võtta. Allikate vesi on 6. jaanuaril ehk jordanipäeval õigeusklikkus maailmas eriti püha. Pühadest allikatest võetud vee iga piisk on tervendava toimega ja kui seda lisada aasta jooksul tilgakegi muule veele, siis muutub ka see vesi pühaks.