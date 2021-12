VÄLISMAALT ⟩ Tuhanded põhjapõdrad on toitu otsides uitama läinud

Mõned põhjapõdrad on rännanud koguni 100 km lõuna poole, et leida toiduks taimi ja samblikke, vahendab BBC.

Karjakasvatajad otsivad neid Põhja-Soome ja Rootsi metsades, mõned isegi helikoptereid kasutades.

Ilma soojenemise tõttu on varem maha tulnud lumi vahepeal sulanud ja uuesti külmunud, tekitades lume pinnale kõva kihi. “Põhjapõdrad ei suuda jäätunud kihti ära kraapida, seetõttu liiguvad nad eemale, otsides paiku, kus on lund, mida nad saavad hõlpsalt eemaldada, et lume all olevaid samblikke süüa,” selgitas Soome loodusvarade instituudi vanemteadur Jouko Kumpula.

“Sõidame tunde ja tunde, et leida oma põhjapõtru ja neid tagasi karjatada, kuid talvistes oludes on see väga raske. Seega kasutame ka helikoptereid ja see on väga kallis,” sõnas 62-aastane Kirde-Rootsi karjakasvataja Tomas Seva.

Tomas Seva sõnul on tema kodukülast ja lähedalasuvast külast viimastel päevadel minema rännanud umbes 8000 põhjapõtra ning paljud neist on läbinud ebatavaliselt pikki vahemaid. Mõnikord on nad segunenud teiste karjadega. “Seega on nende eraldamine teiste karjast ja tagasitoomine tohutu väljakutse."

Teadlaste sõnul on viimastel aastatel sagenenud juhtumid, kui Lapimaa talvistel karjamaadel on põhjapõtru keeruline karjatada.

"Ka kaks aastat tagasi olid põhjapõtrade ja nende karjakasvatajate jaoks rasked," ütles Soome teadlane Jouko Kumpula. Tema sõnul tuli selliseid talvi varem ette kord 30 aasta jooksul, kuid kliimamuutuste tõttu on need paraku aina sagedasemad.