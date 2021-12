TOP20 ⟩ Maa Elu loetumad lood aastal 2021

Üks kõige enam elevust tekitanud teema oktoobris oli kindlasti Lätis Valmieras avatud Lidli pood. Kui odavad seal hinnad ikka on? Kas Eestisse jõudes raputab see sakslaste poekett kogu siinset toidukaubandust? Maa Elu käis ja uuris asja kohapeal.

Soojarekordeid sünnib ikka, aga kas just maikuus? Rekordeid tõesti sündis. Näiteks Tallinnas mõõdeti sel päeval 26,4 kraadi õhusooja ja ilmateenistuse andmetel ületas see pea kahe kraadi võrra sama kuupäeva varasemat rekordnäitu. Tallinnas Harkus oli 11. mai soojarekord püsinud alates 1963. aastast, mil õhutemperatuur oli 24,8 kraadi.

Sealihatootjate olukorda iseloomustavad 2021. aasta lõpus ütlused: „Oleme jõudnud kindla otsuseni lõpetada”, „Oleme kui vabalanguses nulli suunas”, „Tegemist on valdkonnaga, millega ei tohiks üldse tegeleda”. Miks olukord nii keeruliseks on kujunenud?

Hanelistega koos toimimine on põllumeeste jaoks igal aastal tõsine peavalu. Kevadel tundsin talunikud, et on oma murega üksi jäetud, sest heidutusjaht peatati just sel ajal, mil hanelised kõige rohkem põldudel kahju teevad.

Sel suvel oli erakordselt palju sääski. Maa Elu pere hoolitses selle eest, et lugejate jaoks otsida kõige toimivamaid sääsepeletajaid, ja proovis need omal nahal järele.

Vanaraua hinnad on vaid mõne kuuga tõusnud lakke ja see on tekitanud kokkuostupunktides lausa järjekorrad. Hinnad on tõusnud tasemele, kus need pole olnud kunagi varem.