Looduskalender ⟩ Luutsinapäeva ilm annab tooni kogu detsembriks

Aga loodus tegi meile kingituse ja lasi elektrihinna kõrgajal sügavkülmakapid välja lülitada, sest suvemarju sai ka rõdul hoida, igatahes oli võimalus üles leida kapi põhja peidetud kõige maitsvamad murakad ja seened, teha plaane metsaannirikka jõululaua valmistamisel.

Jäävihma ei sadanudki

Pakasepoiste sügavkülmutatud lumi hakkas aga nädala lõpus sulama ja nullini viidud õhutemperatuur kergitas selle valge külmuse kohale paksu uduliniku. Jäävihm, mida hoolega ennustati, jättis aga meile tulemata.

Eks ilmaennustamine ongi tänamatu amet. Kui ennustad ette hullu ilma, siis saad pahandada, kui ei ennusta, siis saad ikka pahandada. Aga vanarahva kogemus ütleb, et pauk tuleb ikka sealt, kust teda oodata ei oska. Sel talvel tuleb kindlasti jäävihma, tuisku, pakast ja ehk üleujutustki. Nüüd oleks see ju kohane, meie ühepuu lootsik kandideerib maailmapärandiks ja Soomaad võiks ju ühe väikese talvise üleujutusega õnnistada?

Värve mustvalgesse ilma

Metsasaagijad loovad tuulekoridore. FOTO: Kristel Vilbaste

Taimeriik on nüüd omandanud püsivalt mustvalge ilme. Värvifotograafia võiks praeguseks hetkeks leiutamatagi olla. Aga kui pühapäeval Eesti Rahvamuuseumi jõululaadal käisin, siis nägin keset lund ootamatult rohelist ristõieliste välja, kus rohelised rinnuni taimed. Ilmselt oli pakane neid ootamatul üllatanud ja klorofüll taimesoontes tardunud.

Ja allikalises paigas oli pajukoor juba märtsikuiselt punakas, need on sel ajal sama üllatavad kui mõned valged urvanupsud, mis kaitsva nahkse mütsi peast visanud.

Raske märg lumi raksatas mõnel pool ka männioksad katki – Isand Talve kärneritöö ei ole aga kõige kenam.

Kitsed maasikate kallal

Aedadesse on kärneriteks tulnud ka metskitsed, mõnuga haugatakse lehtedest puhtaks maasikapeenrad ja kraabitakse lume alt välja õunapabulad. Veel ei näksi nad õunapuuoksi, aga tee aeda on leitud ja kitsekarjad on tänavu isegi tosina-liikmelised või suuremadki. Kitsede järel teevad majade lähedale jälgi ka hundikarjad ja mesitarude juures on jälgi jätmas käinud ka ilves. Õnneks karujõmmid on nüüd magama läinud.

Jäälind ja vesipapp

Ka lipuvardad ehivad end härmatisega. FOTO: Kristel Vilbaste

Hea aeg on nüüd leida üles oma kodulähedased allikad, allikavesi oli selles vahepealses krõbedas külmas soe kui tee ja sulinal-vulinal voolav oja veel täis rohelisi allika- ja ojamailasi. Allikaojade juures võib kohata praegu erksiniselt küütlevat jäälindu ja sel nädalal tulid põhjast ka esimesed vesipapid, need valge maniskiga mustjaspruunid linnud. Otsige neid Keila-Joalt või Taevaskojast.

Muidugi on nüüd see aeg, kus lisaks päevalillekuhjadele tasub üles riputada seapekk – siis on teil toidumaja juures igapäevaseks külaliseks ka kirjurähnude kõrval hallpea-rähn ja ehk öösel ka vilgas nugis. Kuueteiskümnendat hooaega alustas Looduskalender.ee talilinnukaamera, sealsel toidulaual on alati väga põnev seltskond.

Aastavahetus tuleb solinal?

Luutsinapäeval, 13. detsembril oli vanarahva teadmistmööda nii pikk ja pime öö, et mitte ainult kaarnad ei sadanud öö jooksul kolm korda puu otsast alla, vaid ka kotkas kukkuvat väsimusest maha. Meie esivanemate jaoks oli see üks suur puhtusepüha, kui toomapäeval, 21. detsembril pidi koristades kõik jõuluks korda saama, isegi kerisekivid vahetatud, siis ka luutsinapäeval koristati päeva jooksul mitu korda, siis pidi edaspidi seda lihtsam teha olema.

Luutsinapäeval valmistatud ehted kasvatavad kuuse poole pikemaks. Rõuge

Luutsinapäeva järgi ennustat ka seda, mis kuu aja jooksul juhtub. Kui luutsinapäev on vesine ja sula, siis on see nii kuu aja jooksul. Aga siis algab taliharja järgne talve pakaselisem ja lumisem pool.