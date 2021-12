Lõpeb piima- ja sealihatootjate toetuse taotluste vastuvõtt

"COVID-19 puhangust tingitud pandeemia on ka piima- ja sealihatootjad pannud raskesse olukorda ja hea meel on tõdeda, et keerulisi tingimusi saab juba jaanuari lõpuks makstava toetuse abil leevendada. Oleme toetuse sihtgruppi kuuluvaid loomapidajaid toetuse tingimuste osas teavitanud ja usun, et kõik soovijad saavad koostöös PRIA-ga oma toetustaotlused sujuvalt ja tähtaegselt esitatud, " ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.