Üle 400 korteriühistu on tundnud huvi Kredexi toetusmeetmete vastu

"Kredex teeb alates kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist ning seda kohalikke olusid hästi tundvate ekspertide poolt," lausus Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu pressiteates.

Reinsalu tõi välja, et esimeste kuude statistika põhjal võib öelda, et tegemist oli väga vajaliku ja oodatud teenusega, kuna nõustamisvõimalust on kasutanud erinevates maakondades kokku 430 ühistut.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huuli sõnul on huvi tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu, käenduste kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu.

"Ühistute tagasiside kohaselt on väga positiivne just võimalus infot oma kodukohast saada, kuna see annab lisamotivatsiooni ja lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe suurendamisega edasi liikumiseks," märkis Huul.

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistuliikmed saaksid otse eksperdilt neid huvitavaid erinevaid küsimusi küsida ning juba on konsultandid käinud kohtumas enam kui 20 ühistuga. "Usume, et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab ka ühistute huvi konsultante koosolekule kutsuda," lisas ta.

Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate teenuste tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka Kredexi taotluse täitmisel ja esitamisel.

Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt Kredex.