Parima maamajanduseriala õpetaja ja õpilase aunimetused läksid Olustverre

MESi moodustatud komisjon valis parimaks maamajanduseriala õpetajaks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesinduse õpetaja Valmar Lutsari. Selle aasta parim maamajanduseriala õpilane on pärit samast koolist, kust parim õpetajagi. Tegu on põllumajandusetootja IV kursuse õpilase Tom Adamsoniga.

„Tänavune parim kutseõpetaja on laialdaste oskuste ja teadmistega oma valdkonna ekspert, kogenud mesinduse praktik, kelle ametialaseid teadmisi hindavad kõrgelt kõik kolleegid,“ ütles MESi juhatuse liige Leho Verk. „Erakordne on, et lõppeva aasta parim õpetaja ja parim õpilane tulid mõlemad Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskoolist, mis on kindlaks märgiks selle kooli kõrgest tasemest.“