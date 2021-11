Looduskalender ⟩ Ämblikuteed on härmalõngas

Aga õhtune pimemust suisa nõudis valgust, sest inimeste meel kipub sellise ilmaga sama mustaks minema. Imeline on, kuidas seeläbi asjad nähtavaks saavad, kogu ilm oli äkki täis härmalõngu – ämblikud olid viimastel päevadel aktiivselt liikvel ja nende käigud on nüüd korraga kõik näha.

Rändavate seemnete aeg

Aga nädalavahetuse päikesesoe oli seda soojem. Käisin vennapere juures Nigula kaitseala servas ja õues lendas kirju liblikas! Nüüd ei teagi, kas tulemas on kirju soojamaa suvi keset talve või ongi meie talv seekord lõunamaiselt lapiline. Ilmselt just selline lapiline nagu praegu karvakandjad, kes pole veel täit talvekarva õlule saanud ja käivad ringi nagu lapikasukais.

Või selline kirju, nagu ma ise eile pärast vanavanemate talukohas villase mantliga jalutamas käies – täis ruskmeseemneid ja ohakatorte ning takjatutte. Ja kuigi kõik päris maadligi on veel üsna roheline, siis esimesed külmad on kõrgemad kõrred muutnud luukarva valgeks ja just nende taimede lapsed rändavad nüüd loomade või inimeste kasukates kaugetele maadele.

Sead peavad künnivõistlusi

Loomadele on viimased talved olnud kasukatmööda, seakari mu vanavanemate õunapuude all on pidanud tõelisi künnivõistlusi, sigade katk on vajunud aastate taha ja kärssninad jälle tegudetuhinasse tõusnud.