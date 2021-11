VÄLISMAALT ⟩ Põllumehed katsetavad kahjurite tõrjumisel röövputukate mõju

Newcastle'i ülikooli entomoloog dr David George ütles, et põllumajanduse keskkonnakavad on alati rõhutanud putukate, näiteks tolmeldajate ja liblikate kasutegurit kahjurite tõrjumisel. “Kuigi tolmeldajad on toidutootmise ja bioloogilise mitmekesisuse jaoks hädavajalikud, teavad põllumehed siiski vähe röövputukate, näiteks lehetäisid ja teisi kahjureid söövate lepatriinude ja parasiitherilaste meelitamise ja toetamise kohta,” lisas ta.

“Selle katse puhul on erinev see, et me kaasame põllumajandustootjate põllud sellisena, nagu need on, mitte ei loo ühtseid tingimusi, et näha, kuidas saaksime lilli ja putukaid tegelikes põllumajandusolukordades kasutada,” sõnas AHDB teadmussiirde vanemjuht dr Emily Pope, kes koordineerib välilaborit.