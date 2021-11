Miks eestimaine mais toidulauale ei jõua?

„Nagu kõikidel viljadel, on ka maisil palju sorte, osa neist on loodud eesmärgiga saada suurt haljasmassisaaki, osa selleks, et suurt seemnesaaki, osa selleks, et suurt tärklisesisaldust. Samuti on eraldi sordid, mille seemnetest tehakse popkorni, ning sordid, mis on loodud selleks, et nende tõlvikuid saaks terade piimküpsuse/vahaküpsuse alguse faasis keeta ja süüa (tuntud kui suhkrumais).