Üle poolesaja noore põllumajanduse oskustöötaja sai kutsetunnistuse

„Põllumajandussektor vajab hädasti heade oskustega spetsialiste ja oskustöötajaid. Paraku on tänavu põllumajanduse valdkonna kutse saajaid vähem kui möödunud aastal. Julgustame noori põllumajanduserialasid valima, sest nagu kirjandusklassikaski on öeldud: Eestimaa vajab haritud põllumehi,” sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna nõunik Kaisa Vahtmäe.

Vahtmäe sõnul on hea tõdeda, et Eestis pakutav haridus on väga heal tasemel ning vajalikud teadmised on võimalik kõigil soovijatel omandada.