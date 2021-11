VÄLISMAALT ⟩ Helsingi linn lõpetab oma üritustel liha pakkumise

Otsuse eesmärk on tagada, et toitlustamises võetakse paremini arvesse keskkonnateemasid: edaspidi plaanib linn pakkuda taimetoitu või vastutustundlikult püütud kala.

Keskerakonna erakonnasekretär Riikka Pirkkalainen sõnas, et otsus on kahetsusväärne ja tegelikult on käest lastud võimalus, mis puudutab kodumaist liha.

"Riigi pealinnas ei taheta maailma puhtaimat toitu brändida," kurvastas ta Twitteris. „Sellegipoolest peaksime tegema koostööd ja toetama üheskoos toidutootjaid – toiduettevõtteid ja tootjaid. Ma tahan uskuda, et me saame paremini hakkama." Ta kinnitas, et köögiviljade koguse suurendamine soomlaste toidulauaal on kõigi ühine eesmärk.