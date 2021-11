Looduskalender ⟩ Kummaline sügis - esimest lund tervitasid õitsvad saialilled ja roosid

Aga maha sadamiseks see vist pelgalt jääbki, sest ainult neil hetkeil, kui sajab tõeliselt suuri räitsakaid, maa valgena püsida suudab. Õues on ju siiski kraad sooja ja maa pehme ja lirtsuv. Aga mart ei petnud meie lootusi, mart matab, öeldakse mardipäeva kohta.

Välku ja rahet

Ja mitte ainult lumi ei olnud sel nädalal taevavalla üllatus, vaid ka korralik rahesadu muutis Tallinna pommituspolügoniks. Klaaspärleid heideti alla nii teedele kui õuedele. Ilmalahingu tipphetkeks sai aga välgulöök lennukisse, mis sundis teraslinnu taas maa peale tulema. Vihma on sadanud vaheldumisi päikesepaistega kogu nädala jooksul. Seda vihma on hädasti vaja, sest kuivanud kaevud vajavad iga veetilka.

Lilled ei taha õitsemist lõpetada

Midagi on selles sügiseses ilmas siiski üllatavat. Mäletan oma lapsepõlvest selgelt 7. novembri ilmu, sest sel päeval on ikka toimunud mu venna sünnipäevapeod. On olnud vihmapisarais nutvat loodust, külma päikesepaistet ja korra 1970ndatel mäletan isegi, kuidas sumpasime kogu sünnipäevaliste kambaga läbi põlvini lume metsa lindudele süüa viima. Lumi oli nii paks, et minusugune väike plika väsis nii ära, et pidin vahepeal puu all lumehanges istudes puhkama. Aga rooside õitsemine venna sünnipäeval on uuema aja mood. Kas ikkagi kliima soojenemine?

Saialilled õitsevad. FOTO: Kristel Vilbaste

Juurikad peesitavad veel peenras

Tõesti, enne lume tulekut võis imetleda veel heinamaal ristikute, kesalillede, raudrohtude, kurerehade, soolikarohtude õisi. Just nende, kes pole veel oma õitsemist lõpetanud, mitte nende ullikeste, kes päeva pikkusest segi lähevad ja kevadlilli mängivad nagu võililled ja

Kurgirohi sinetab. FOTO: Kristel Vilbaste

hiirekõrvad. Aga mu aias on pikalt ja pidevalt õitsemas ka veel saialilled ja kurgirohi, porgandid ja naerid koguvad roheliste lehvivate lehtedega juurikatesse jõudu. Kevadeks vahepealsete külmade ajel mahatsurgatud redis ja rukola haljendab rõõmsalt ja ei malda mullas oodata. Sibulad ja petersellid rohetavad, kasvuhoonest saab veel tomateid.

Pekk päästab maja soojustuse

Ja kui veel paar päeva tagasi tantsisid akna taga sääsed, siis lindude kõhutühjus ajab neid majade seinapragusid kontrollima. Kui ikka majasoojustus hommikul pikkade tortidena maas, siis päästab ainult lindudele pekitüki või toidumajaõue riputamine. Ei maksa jääda ootama, kui seinad läbi puhuma hakkavad. Sest tuult ja tormi peaks meile lähinädalatelt Atlandilt tulema. Kotkad on tulnud sisemaale, küllap nad teavad, et siin on turvalisem, metsades on neile ka toidulaud kaetud, sealt leiab jahil haavatud hukkunud metsloomi ja neid, kes vintskele vihmasele ajale vastu ei pea.

Linduritel ikka uued liigid

Eestis on ka üksjagu rahvast, kes sellest, et linnud on ära soojematele maadele lennanud, leiavad ikka midagi uut ja põnevat. Mind on alati hämmastanud, kuidas nad talve tulekul leiavad üles meile rännanud triibulise näoga vöötkaku, kuigi neid rändab Eestisse vaid ühekäe sõrmede jagu. See on hullem kui nõela heinakuhjast otsimine, aga absoluutne tipp on see, kuidas Eesti Ornitoloogiaühingu rahvas „Oma linnuala“ projekti käigus on oktoobri lõpus Põõsaspeal, maa viimases lõpus ära näinud sellised merega ühtesulavad sulelised - ameerika tõmmuvaeras ja jääkaur ning puna-veetallaja, tundrakaur, kuninghahk ja kaljukajakas.