Uues nädal tervitab nii vihma kui lörtsiga

Ööl vastu pühapäeva (7.11) liigub üle selgema taevaga kõrgrõhuhari. Õhutemperatuur langeb sisemaal selgineva taeva korral alla 0°C, rannikul jääb 5°C-st kõrgemale. Läänekaare tuul tõmbub tagasi, aga seda vaid lühiajaliselt. Hommikul saartel ja Liivi lahe ääres pilvisus taas tiheneb ja hakkab vihma sadama. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse, põhjarannikul itta ning tugevneb, sest Skandinaaviast on lähenemas uus aktiivne madalrõhkkond. Päevaks laieneb sadu üle Eesti, vihma sekka tuleb sisemaal ka lörtsi. Ilm on kõle, õhutemperatuur valdavalt alla 5°C, saartel ja õhtu poole ka mandri lõunaosas tõuseb 7..10°C-ni.

Lõuna-Eesti aga jääb soojemasse ja vesisemasse lõunatiiba, tuul on tasasem ja valdavalt lõunakaarest, õhutemperatuur on 5°C ümber. Päeval eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel pöördub tuul kõikjal põhjakaarde ja on tõenäoliselt tugev. Põhjakaarest tungib sisse külmem õhumass ja sajuhooge on nii vihma kui lörtsina. Õhutemperatuur on 2..5°C piires.