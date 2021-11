Aasta mesiniku tiitliga tunnustati Valmar Lutsarit

Eesti Mesinike Liidu eestvedamise l välja antava tiitliga pärjatud Lutsar on alates 2012. aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala mesindusainete õpetaja ja mesinduse eriala juhtõpetaja. Ka põllumajanduse eriala IV kursusele annab Valmar mesinduse tunde, kus tutvustab mesindust kui põllumajandusharu ja seoseid mesinduse ning põllumajanduse vahel.

Lisaks õpetajatööle on Lutsar kooli mesilas mesinik ja on varem töötanud mesinikuna nii Eestis kui Soomes.

Pikaajalise töökogemuse tõttu Soome suurmesilas, kus ta hooldas 1000 mesilaspere, on tal mitmekülgsed teadmised ja praktilise töö oskused, mis on õpetamisel igati kasuks olnud. Lisaks õpetajatööle ja mesiniku tööle kooli mesilas, kasvatab Lutsar koolitöö kõrvalt ka oma firmas itaalia tõugu mesilasemasid, turustades neid Eestis ja Euroopas.

Valmar on koostanud tasemekoolituse ja täienduskoolituse õppekavasid ja viinud läbi täienduskoolituse kursusi ning käinud mesilaste põnevat elu tutvustamas ka lasteaia lastele.

Valmar on koostanud õppematerjale ja olnud kaasautoriks raamatutele “Tänapäeva mesindus” (2019) ja “Mesilaspere hooldamine“ (2019). Autoriks õppefilmidele “Mesilasemade kasvatamise põhivõtted“ (2020); “Varroositõrje põhivõtted“ (2020); “Kärjeraamide pesu“ (2020) ja digitaalse õpikeskkonna Hitsa-Moodles tekstide autor „Mesilaspere hooldamine“.

Kaasaegsete tehnoloogiatega ja uute arengutega mesinduse erialal hoiab Lutsar ennast kursis tänu sellele, et omab väga palju töömaailma kontakte nii Eestis kui Soomes. On osalenud mitmetes koostööprojektides (Maaülikool, EML, EKMÜ, Mesindusprogramm).

Kooli praktikabaasis ehk Olustvere Meekojas on Valmar loonud õppijatele turvalised ja kaasaegsed tingimused õppetööks ja praktiliseks tegevuseks. On Meekojas läbi viinud töötubasid ja tootearendusi erinevatele sihtrühmadele.

Lutsar juhindub oma töös mesiniku ja õpetaja kutse-eetikast, õppijate tagasiside on olnud läbi aastate väga hea. Ta on alati korrektne, heatahtlik ja abivalmis, innustab ja toetab õppijaid, leiab ruttu kõigiga kontakti ja suudab õppijaid motiveerida. Paljudega neist on jätkunud hea koostöö ka peale kooli lõpetamist.