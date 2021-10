Valitsuskabinetis otsustati eile eraldada 5,5 miljonit eurot piima- ja seakasvatussektorite toetuseks. See on vajalik, kuna põllumajandussaaduste hinnad on kasvanud kiiremini kui piima ja sealiha kokkuostuhinnad. Sektorite kasumlikkus on pöördumas negatiivseks, mis kahjuks pole jätkusuutlik.