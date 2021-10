Looduskalender ⟩ Tormi, vikerkaari ja pauku

​Kummaline, millise ärevusega me ootame sügistorme. See on midagi, mis on loomulik ja tulema peab. See on eluringkäik. Hetk, mil puudelt rebitakse lehed ja kogu ümbrus saab avalikuks, kõik paistab jälle läbi. Mets paistab läbi. Ja enamasti on lehtedekitkumise tormist esimese puhta ja valge lumeni loetud nädalapäevad. Olen aastaid neid ilmalugusid kirjutanud ja ikka on tulnud 26. oktoobril või selle lähikonnas hõisata: „Esimene lumi!“ Tõsi, kliimateadlased on sügistorme uurinud ja leidnud, et viimase paarikümne aasta jooksul on need nihkunud oktoobri asemel novembrisse-detsembrisse.