Aasta puitehitise tiitli pälvis Muhus asuv talukompleks

Võidutöö üks autoritest, arhitektibüroo ÖÖ-ÖÖ arhitekt Ülo-Tarmo Stöör näeb töö edu modernse disaini ning maalähedase rahulikkuse üheks liitmises. “Hoone hoone järel on ehitatud puslet, mille tükkideks saun, abihoone, vanast palkmajast kohandatud varjualune, lehtla ning viimasena lisandunud uus elumaja. Vormi ja materjali poolest on kõigil uutel hoonetel midagi ühist senise piirkondliku ehitustavaga– kui abihoonetel on rookatused, siis elumajal kimmkatus. Väljast lihtsa vormiga hoone üllatab ruumiliselt põneva siseeluga ja meie sisearhitekti looduslike materjalide kasutamine interjööris moodustab ühtse terviku kompleksi väljanägemisega.” Aasta puitehitise tiitlit hindab arhitekt ise kõrgelt ja loodab, et see julgustab ka teisi eramajade omanikke oma kodusid konkursitele esitama. “Tamme Talu kompleksi väljakujunemine oli pikk loominguline protsess, mis sai nii edukalt aset leida ainult tänu ühisele keelele tellijaga,” lisab Stöör.