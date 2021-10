Kiirküsitlus ⟩ Mida teeksid külade esindajad valituks osutudes?

Küsitlusele vastas kokku üle 150 kandidaadi igast maakonnast. Vastanutest 62% määratleb end külas tegutseva küla arengut toetava MTÜ juhatuse liikmena, 35% vastanutest on külavanemad ja 30 % pidas end muul viisil külaelu edendajaks. Vastanud kandidaatidest 62% on naised ja keskmine küla esindava kandidaadi vanus jääb vahemikku 46 kuni 57 eluaastat.

Millised on aga peamised teemad, mida kandidaadid peavad just enda südameasjaks valituks osutudes kajastub sõnapilves. Väga selgelt eristuvad just omavalitsuses läbipaistvama valitsemise, kogukondade kaasamise ja nendega sisulise koostöö tegemise ootused uutele volikogudele.