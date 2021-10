Sporthobuste stiilisõidu võitnud hobune polnud veel kõige parem

Nelja-aastase mära Calinka Esqui kasvatajad on Talliteenuste OÜ ja Esthorse OÜ. Hobuse aretaja ja omanike esindaja Kristiina Kuik-Tõnissoo sõnas, et oma aretatud hobust võistlemas näha on väga hea tunne. „Nägime juba aretades selles hobuses väga suurt perspektiivi, sest Calinka isa on maailma üks kuulsamaid sugutäkke Cornet Obolensky,” selgitas ta.