VÄLISMAALT ⟩ Soome hakkab naaritsaid Covidi vastu vaktsineerima

Soome Toiduametilt litsentsi saanud vaktsiini töötas välja Helsingi ülikooli uurimisrühm. Lisaks ülikooli laboritele on vaktsiini testitud Kesk-Pohjanmaa Kannuse karusloomafarmis, kirjutab Yle.fi.

FurcoVac on klassifitseeritud katseliseks vaktsiiniks SARS-CoV-2 vastu ja sellele on antud tingimuslik litsents. Kauplemislitsentsi vaktsiinil pole.

FIFURi teadusdirektori Jussi Peura sõnul on vaktsiini väljatöötamise protsess olnud ajalise surve tõttu keeruline. FurcoVac kasutab samu tooraineid, mida on vaja inimestel kasutatavate vaktsiinide tootmiseks.

Vaktsineerimisprotsessi jaoks on eraldatud umbes pool miljonit vaktsiinidoosi. Peura sõnul on neil piisavalt vaktsiinidoose, et kõiki Soome minke kaks korda vaktsineerida. Hiljem näevad nad vajadust ka revaktsineerimiseks.