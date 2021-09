Parim aeg istutamiseks

Tellijale

Seedri puukooli peremees Elmar Zimmer rääkis, et kuna viimastel nädalatel on palju sadanud, piisab enamikule puudele-põõsastele istutuse ajal ühekordsest korralikust kastmisest, et õhutühimikud mullas täidetud saaksid, ja muu eest hoolitseb juba loodus.

Paljud aiaomanikud teavad, et aastaaeg istutamisele piire ei sea – kui tegu korralikult juurdunud potitaimega, võib seda istutada sügisel, kuni labidaga augu mulda kaevata jõuate, kasvõi jõululaupäeval. Küll aga tuleb iga taimega pisut erinevalt toimida. Näiteks vaieldakse, kas võrk tuleks juurte ümbert eemaldada või juured mullapalli seest laiali harutada.

Zimmer soovitas esmalt vaadata, mis seisus juured on: kui tegu kevadel istutatud taimega, mille narmasjuured ei ole veel palju jõudnud kasvada, pole vajadust neid laiali tõmmata. Kui aga taim on mitu aastat potis kasvanud ja juured tugevad ning juurepall korralikult keerdus, võiks küll juuri pisut laiali tõmmata, kuid seda tehes jälgida, et mullapall laiali ei vajuks.