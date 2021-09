Transpordikriisis britid andsid ajutise viisa üle 5000 linnutööstuse töölisele

Briti valitsuse plaan linnukasvatuse töölistele viisade andmiseks võib olla liiga väikesemahuline ja tulla liiga hilja, et ära hoida toidunappust, hoiatas Briti Linnutööstuse Nõukogu juht Richard Griffiths.

Ta lisas, et valitsuse Brexiti-järgne immigratsiooni- ja kaubanduspoliitika ohustab riigi toidujulgeolekut ning vaja on pikaajalisemaid lahendus.

Ühendkuningriigi valitsus leevendas viisareegleid, et meelitada riiki rohkem mujalt pärit veoautojuhte, kelle nappuse tõttu on riigis kütusepõud tekkinud.

Valitsuse otsus anda kolmeks kuuks kuni jõuludeni ajutine viisa ka 5500 linnutööstuse töölisele "oli positiivne samm õiges suunas," ütles Griffiths, kelle sõnul on siiski oht, et otsus tehti liiga hilja. "Tarneahelaid ei ole võimalik sisse ja välja lülitada, tootmist on juba vähendatud ja vajalikud kärped tehtud."