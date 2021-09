Looduskalender ⟩ Esimene jää ja kerrakeeramise aeg

Kui veel möödunud nädala selgetel hommikutel sai hommikul härmas murul liugi lasta, siis esmaspäeva hommikul oli mu linnujooginõul kõva ja kopsitav jääkaas peal... mis küll sulas siis, kui päike paksust udust välja ilmus.

Udus on mõistatused

Esimene jää. FOTO: Kristel Vilbaste

Aga udune ilm meelitabki meid avastama loodusest seda, mis seal varjus või ära peidetud. Just nõndasama kui vanarahval oli kombeks mihklipäevast algaval hingedeajal üksteisele videvikutundidel mõistatusi jagama hakata. Enam ei lumma niivõrd meid küsimused, mis seen see täpselt on, sest kõik pütsikud ja totsikud on ääreni täis. Nüüd vaevame pead eksistentsiaalsete küsimuste üle. Näiteks selle üle, miks eelmisel laupäeval ei olnud õhtukuma punane, nagu loojangutel ikka, vaid kuldkollane. Värvidemäng, mida ümbritsevad hinged meie ümber praegu loovad, on müstiline. Vahtrapuna muutub järjest leekivamaks, kasekuld kullasemaks.

Värvilised allikad

Minu selleaastane pööripäevakäik oli Saula Siniallikatele ja ei olnud ma varem näinud seda, kuidas loodus ongi meile loonud meie kõige armsama lipu värvi allikad muistse hiiemetsa sisse. Sinine ja must ja valge allikas järjest.

Pööripäev Saula Siniallikatel. FOTO: Kristel Vilbaste

Suurema veeseisuga on must ja valge allikas koos ja siis võime vaid Soome lipu värve näha. Viie allika veega puhastus nädalavahetuse suitsusaunast on aga nüüd igas mu keharakus tunda.

Pika sabaga tihased ja kerrakeerav siil

Aga mets on vaikne. Aegajalt tuleb põhjalast kohalejõudnud sabatihaseparv oma üdini halemeelse häälega või kõrgel puudevõrades flöötivad leevikesed. Rähnid ja puukoristajad on oma talvepaigad sisse võtnud ja nende alale minnes saad valjuhäälse pahandamise osaliseks. Kui vaikselt aga heinamaale kullipuu alla kükitama jääd, võib hiireviu sulle peaaegu pähe istuda. Ilmselt oled oma istumisega hiirerahvast pahandanud ja nad jooksu peletanud. Aga õhtune tähistaevas näitab lendamas veel nahkhiiri ja õuevalgustuse juurde koguneb lustakaid ööliblikaid. Ka herilased ja vapsikud pole veel Mortim-taadi juurde siirdunud. Aga lisaks tuppatungivatele hiirehordidele, tuli nädalavahetusel tuppa ka üks pruun konnake. Ja imelik, et kui mu linnakodus poolest majast elekter kadus, siis tuli üks siilike õhtuhämaruses näitama, et just selles lillepeenra valgustuslambis on lühis. Tegelikult otsivad targad siilid juba talveks kerrakeeramise paiku ja mu lillepeenar tundus selleks sobivat.

Mihklipäeval algab pime aeg

Kolmapäev, 29. september on mihklipäev, sel päeval antakse võim selleks aastaks pimeduse kätte. Kaitseingel Miikael on meile toeks pimedusemüürist läbimurdmisel.

Tsitaat: Mihklist naeris koopa ja naine tuppa.

Kes pimedama ajaga esialgu harjuda ei suuda ja seetõttu kergesti õuest haigusi kaasa korjavad, need võiks pidada küünlavalgusõhtuid. Tõbede äraajamiseks võib kasutada iidset terviseloitsu: „Tuulest tullud – tuulde mingu, tulest tullud – tulle mingu, maast tullud – maha mingu, veest tullud – vette mingu! Jätku halvad mind rahule.“