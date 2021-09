Uus juhend juhatab putukad ohutult inimeste ja loomade toidulauale

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Airika Salumetsa sõnul on juhend päevakohane sellepärast, et putukate toiduks ja söödaks kasutamine on uus ja arenev valdkond ning seni eestikeelsed juhised putukate käitlemisele puudusid. „Kuna eraldi nõudeid putukatele kuigi palju kehtestatud ei ole, koguti kõik asjakohased nõuded kokku, mille tulemusel on kogu info ühes juhendis olemas,“ räägib Salumets.