Tootjad valmistaks suhkruvaeseid toodeid, aga eamus tarbijaist ei osta neid

„Eesti toidutööstused on lisatud suhkru sisaldust juba viimasel kuuel-seitsmel aastal tõhusalt vähendatud, enim piimatoodete ja karastusjookide kategoorias,“ lausus Toiduliidu juht Sirje Potisepp. „Hüppeline või nullilähedane suhkrusisalduse vähendamine kõikides toodetes ei ole võimalik ei inimeste tervisliku toitumise ega tarbijate tänaste eelistuste tõttu.“

Suhkruvähendamise osakaalu tase jääb viimasel aastal sõltuvalt tootekategooriatest paarist protsendist kuni sajani ehk turule on toodud ka täiesti suhkuruvabu tooteid: alates klassikalisest limonaadist kuni kohupiimakreemideni.

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud magusatarbimise uuringu tulemused näitavad, et iganädalaselt tarbivad Eesti inimesed enim ehk 62 protsenti vastanutest magusaid piimatooteid - jogurteid, kohupiimakreeme, kohukesi. Kommide ja šokolaadidega maiustab iganädalaselt pool ehk 54 protsenti elanikkonnast. Uuringust nähtub, et üldjoontes jääb magusatarbimine samaks ka edaspidi, kõige enam tahetakse piirata šokolaadide, kondiitritoodete, pagaritoodete ja magusate snäkkide söömist.